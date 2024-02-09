Уайлдер заявил о готовности заменить Фьюри в бою с Усиком

«Замена Фьюри? Я готов. Я всегда готов к кому угодно, несмотря ни на что. Независимо от того, сколько тренировок мне удалось провести, я буду драться. Я действительно могу выйти с кем угодно. Я всё ещё тот же засранец», — сказал Уайлдер на канале ESNews в YouTube.