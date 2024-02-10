$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Боксер Романов не сумел завоевать звание претендента на титул чемпиона мира WBA

Россиянин Евгений Романов не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он проиграл китайцу Чжан Чжаосиню нокаутом во втором раунде.

Романов не сумел завоевать звание претендента на титул чемпиона мира WBA
© ТАСС

Какое-то подобие борьбы наблюдалось только в первую минуту стартового раунда, а затем Романов твердо захватил инициативу. Из-за слабой обороны и невысокой подвижности китаец стал пропускать много ударов. В конце первого раунда он побывал в нокдауне и был несколько раз близок к падению во втором. Но при выходе из клинча Чжан Чжаосинь точно попал левой, а последовавший удар справа свалил Романова на настил ринга. Россиянин с трудом успел встать на ноги, но был не готов к продолжению поединка, и судья остановил бой.

Романов не сумел во второй раз стать претендентом на титул чемпиона мира. В мае 2021 года он победил соотечественника Дмитрия Кудряшова и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в новой весовой категории - Bridgerweight ("вес Бриджера") - до 101,6 кг, но за пояс побороться не сумел.

38-летний Романов потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 19 победах (12 нокаутом). В любительском боксе он становился чемпионом мира и Европы среди юниоров, чемпионом России, трехкратным серебряным призером чемпионатов России. На любительском ринге Романов побеждал нокаутом бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера. Россиянин владел поясом глобального чемпиона Всемирной боксерской организации в супертяжелом весе. До боя с Чжан Чжаосинем он занимал второе место в рейтинге WBA в весе до 101,6 кг.

28-летний Чжан Чжаосинь одержал 12-ю победу (7 нокаутом) при 2 поражениях и 1 ничьей. В 2021 году он проиграл бельгийцу Рияду Мерхи техническим нокаутом в восьмом раунде в бою за титул чемпиона мира WBA в весе до 90,71 кг. Китаец до боя с Романовым занимал четвертое место в рейтинге WBA. Эта победа позволит ему в следующем поединке встретиться с чемпионом мира по версии WBA в этой весовой категории, олимпийским чемпионом россиянином Евгением Тищенко.

Бокс/MMA
Евгений Романов
Евгений Тищенко
Дмитрий Кудряшов