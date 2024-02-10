Романов не сумел завоевать звание претендента на титул чемпиона мира WBA

Россиянин Евгений Романов не сумел завоевать звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он проиграл китайцу Чжан Чжаосиню нокаутом во втором раунде.

Какое-то подобие борьбы наблюдалось только в первую минуту стартового раунда, а затем Романов твердо захватил инициативу. Из-за слабой обороны и невысокой подвижности китаец стал пропускать много ударов. В конце первого раунда он побывал в нокдауне и был несколько раз близок к падению во втором. Но при выходе из клинча Чжан Чжаосинь точно попал левой, а последовавший удар справа свалил Романова на настил ринга. Россиянин с трудом успел встать на ноги, но был не готов к продолжению поединка, и судья остановил бой.

Романов не сумел во второй раз стать претендентом на титул чемпиона мира. В мае 2021 года он победил соотечественника Дмитрия Кудряшова и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в новой весовой категории - Bridgerweight ("вес Бриджера") - до 101,6 кг, но за пояс побороться не сумел.

38-летний Романов потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 19 победах (12 нокаутом). В любительском боксе он становился чемпионом мира и Европы среди юниоров, чемпионом России, трехкратным серебряным призером чемпионатов России. На любительском ринге Романов побеждал нокаутом бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера. Россиянин владел поясом глобального чемпиона Всемирной боксерской организации в супертяжелом весе. До боя с Чжан Чжаосинем он занимал второе место в рейтинге WBA в весе до 101,6 кг.