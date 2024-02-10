Топурия: я родился чемпионом UFC, это моя судьба

«Это неизбежно, я выиграю в этом бою. Такова моя судьба. Я родился бойцом. Я родился чемпионом UFC. Я осознаю свой уровень, я знаю себя, я умею анализировать своих соперников и знаю, что я лучше всех в дивизионе, даже в следующей весовой. Я буду снова и снова доказывать, что все ошибаются», — сказал Топурия в подкасте The MMA Hour.