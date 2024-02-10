Боксер Тищенко заявил, что готов провести защиту чемпионского пояса в Китае
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Евгений Тищенко готов провести бой с Чжан Чжаосинем в Китае. Об этом он рассказал ТАСС.
"У меня из 14 боев 12 в России, 1 в США и 1 в ОАЭ. С удовольствием побоксировал бы в любой другой стране", - сказал Тищенко.
Также он добавил, что не собирается отказываться от боя.
"Мне без разницы, с кем боксировать. Когда это зарубежный соперник, это всегда какая-то история более масштабная. Я непобедим", - добавил боксер.
Китаец Чжан Чжаосинь в субботу победил нокаутом во втором раунде россиянина Евгения Романова в поединке за право участвовать в титульном бою с Евгением Тищенко за пояс WBA.