Российский боксер Абдуллаев победил Гутьерреса и сохранил шансы на титул WBA
Россиянин Заур Абдуллаев победил бывшего чемпиона мира венесуэльца Рохера Гутьерреса на турнире в Екатеринбурге.
В субботу в Екатеринбурге прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого встречались бывший обладатель серебряного пояса Всемирного боксерского совета в весовой категории до 61,23 кг россиянин Заур Абдуллаев и бывший чемпион мира Рохер Гутьеррес из Венесуэлы.
Бой получился напряженным и продлился все отведенные 10 раундов. По итогам которых судьи отдали предпочтение россиянину.
Для Абдуллаева это 19-я победа при одном поражении. Он входит в топ-10 сильнейших в своем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации.
Увы, другой российский боксер Евгений Романов потерпел сенсационное и очень обидное поражение. В весовой категории до 101,6 кг. он встречался с китайцем Чжан Чжаосинем, на кону было право на бой за титул чемпиона мира по версии WBA.
38-летний Романов начал бой очень активно и в конце первого раунда отправил соперника в нокдаун. Во втором раунде россиянин продолжил атаковать, и в какой-то момент показалось, что рефери остановит поединок, но тут Чжан Чжаосинь уловил момент и нанес сильный удар на удачу, который отправил Романова в глубокий нокаут.