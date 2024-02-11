Российский боксер Абдуллаев победил Гутьерреса и сохранил шансы на титул WBA

Россиянин Заур Абдуллаев победил бывшего чемпиона мира венесуэльца Рохера Гутьерреса на турнире в Екатеринбурге.

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В субботу в Екатеринбурге прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого встречались бывший обладатель серебряного пояса Всемирного боксерского совета в весовой категории до 61,23 кг россиянин Заур Абдуллаев и бывший чемпион мира Рохер Гутьеррес из Венесуэлы.

Бой получился напряженным и продлился все отведенные 10 раундов. По итогам которых судьи отдали предпочтение россиянину.

Для Абдуллаева это 19-я победа при одном поражении. Он входит в топ-10 сильнейших в своем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации.

Увы, другой российский боксер Евгений Романов потерпел сенсационное и очень обидное поражение. В весовой категории до 101,6 кг. он встречался с китайцем Чжан Чжаосинем, на кону было право на бой за титул чемпиона мира по версии WBA.