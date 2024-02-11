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Боксер Богдан Гуськов вышел на ринг в Лас-Вегасе с флагом России

Боксер Богдан Гуськов, боец полутяжелого дивизиона UFC, одержал досрочную победу над американцем Заком Паугой на турнире UFC Vegas 86 в Лас-Вегасе. После победы он вышел на ринг с флагами России и Узбекистана, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Гуськов родился в Узбекистане, является гражданином этой страны. Вместе с тем, боец ММА не забывает о своих корнях.

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Боксер нокаутировал соперника в первом раунде и забрал 15-ю награду в профессиональной карьере и первую — в UFC.

«Я думаю, первая победа в UFC — это лучше, чем секс», — отметил Гуськов.

По данным агентства, по итогам поединка Гуськов заработал дополнительные $50 тыс. за «Выступление вечера».

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