Боксер Богдан Гуськов, боец полутяжелого дивизиона UFC, одержал досрочную победу над американцем Заком Паугой на турнире UFC Vegas 86 в Лас-Вегасе. После победы он вышел на ринг с флагами России и Узбекистана, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Гуськов родился в Узбекистане, является гражданином этой страны. Вместе с тем, боец ММА не забывает о своих корнях.

Боксер нокаутировал соперника в первом раунде и забрал 15-ю награду в профессиональной карьере и первую — в UFC.

«Я думаю, первая победа в UFC — это лучше, чем секс», — отметил Гуськов.