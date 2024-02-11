Девушка-боксер пропала в Дагестане после поражения на соревнованиях

Молодая спортсменка приехала на соревнования в Каспийск, потерпела первое в карьере поражение и пропала без вести. Девушка перестала отвечать на звонки родных, ее местонахождение неизвестно. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

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На соревнования по тайскому боксу в Каспийске 22-летняя студентка юридического вуза Анна Цомартова приехала из Ростова-на-Дону. Спортсменка 10 лет не знала поражений на ринге и впервые проиграла бой. Из-за этого она сильно расстроилась и через какое-то время исчезла.

Близкие опасаются за жизнь девушки. Они говорят, что раньше Анна никогда не исчезала просто так и всегда была на связи.

Камеры зафиксировали девушку на берегу Каспийского моря. Есть и показания свидетелей, но они сильно разнятся. Одни утверждают, что спортсменка села в автомобиль, другие видели, как она стояла по пояс в воде.