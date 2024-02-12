Боец Гуськов высказался о победе под флагами России и Узбекистана

Полутяжеловес UFC Богдан Гуськов, представляющий Россию и Узбекистан, рассказал «Матч ТВ», как после поединка вынес в октагон флаги двух государств.

В марте 2022 года UFC вводила запрет на демонстрацию бойцами национальных знамен на турнирах, решение было отменено осенью 2023 го. Гуськов победил нокаутом Зака Паугу на турнире на UFC Fight Night 236 и после боя вынес в октагон флаги России и Узбекистана. Боец родился и вырос в Дукенте, но переехал в Москву в 19 лет, где начал серьезно заниматься единоборствами, дебютировав в ММА в декабре 2015 года.

— Вы подняли российский и узбекский флаги после боя. Всегда было интересно, как это делается технически, как два флага сшиваются в один?

— Я привез оба флага с собой. По регламенту ты можешь поднимать только один флаг после боя, но это имеется в виду — одно [тканевое] полотно, но с флагами двух государств. То есть это не значит, что флаг должен быть одной страны — нельзя два отдельных флага. А у UFC перед турниром есть такое подобие ателье, технический уголок: получаешь экипировку на бой и можешь к ним подойти, чтобы что то подрезать, что то подшить, что то ушить. Там есть мастера, и они говорят тебе, что могут помочь. И можно сшить флаг двумя способами: горизонтальными сторонами и вертикальными. Я посчитал, что так, как у меня, будет лучше.

— Помните, где флаги покупали?