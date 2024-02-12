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Кевин Джонсон: «Я русский и выступаю на своей земле. Моя цель – начистить морду Шону Тернеру»

Кевин Джонсон дал интервью на русском языке перед боем с Шоном Тернером.

Кевин Джонсон: я русский и выступаю на своей земле
© Sports.ru

«Я русский. Мое отчество в честь президента России. Я выступаю на своей земле. Моя цель – начистить морду Шону Тернеру. Я гарантирую, что это будет бой Флойда Мейвезера и Конора Макрегора. Для меня большая честь провести бой под российским флагом», – заявил Кевин Джонсон.

Напомним, что Тернер и Джонсон проведут бой по правилам бокса в ММА-перчатках 16 февраля в Москве.

Бокс/MMA
Шон Тернер
Кевин Джонсон
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