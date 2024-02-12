Боец UFC Нурмагомедов оскорбил президента Аргентины

11 ноября Нурмагомедов был дисквалифицирован на полгода из-за нарушения антидопинговых правил, а результат его боя в полуфинале Гран-при Bellator аннулирован.

25-летний Нурмагомедов остается непобежденным в профессиональной карьере. В его активе 18 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом.