Чимаев объяснил, почему может пропустить турнир UFC 300

Выступающий под флагом ОАЭ боец смешанного стиля чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о возможном участии в номерном 300-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Как сообщает MMA Fighting, он не исключил, что пропустит турнир.

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По информации издания, UFC может предложить Чимаеву титульный бой на турнире UFC 300 13 апреля в Лас-Вегасе. Сам боец заявляет, что готов драться с любым соперником, но есть одно препятствие.

«Я готов драться с кем угодно — Леон Эдвардс, Дрикус дю Плесси, неважно. Но только не во время Рамадана. Мне кажется, что UFC 300 попадает как раз на Рамадан», — сказал Чимаев.

Отметим, что в 2024 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется 10 марта, а завершится 9 апреля. Чимаев не исключил, что вместо UFC 300 выступит на турнире организации в Саудовской Аравии, который запланирован на 22 апреля.