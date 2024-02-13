Стрикленд едва не подрался с известным рэпером

«Я просто шёл и встретил его. Люк Трембат представил меня этому вампиру, а я просто начал смеяться. Что ты на себя напялил? Как ты это делаешь? Он посмотрел на меня, не стал смеяться. Он принял такой вид, будто я вообще не человек и на меня не стоит обращать внимания.



Меня это взбесило. Я хотел преподать ему урок, но моя девушка встала передо мной, после чего меня выпроводили. Эти люди не такие, как мы с вами. Это не те парни, которых вы видите в магазине. Они не те, кто заправляется бензином. Они почему-то считаю себя богами, а я понятия не имел, кто это такой. Я не знал до сегодняшнего дня, а потом мне рассказали о том, что Меган Фокс помолвлена с Machine Gun Kelly. Какого хрена, ребята? Что здесь происходит?», — приводит слова Стрикленда MMAFighting.