Топ звездных бойцов, которые не стесняются вредных привычек

Парни из UFC часто попадают из-за этого в неприятные истории.

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Профессиональные бойцы – люди, которые должны пропагандировать спорт и нести его в массы. Но такой позиции придерживаются далеко не все. Некоторые парни из UFC злоупотребляют вредными привычками, причём совсем этого не стесняются. В очередной скандал попал чемпион организации в тяжёлом весе Джон Джонс. Стало понятно, что он в очередной раз ушёл в загул, хотя и обещал больше не употреблять алкоголь. Видимо, после травмы Костяной снова расслабился и решил вернуться к пагубному занятию. Мы собрали список известных бойцов, которые не стесняются своих вредных привычек.

Джон Джонс

Джон Джонс – один из самых скандальных бойцов в истории UFC. И раньше он испытывал огромные проблемы с алкоголем. Он любил напиваться прямо за неделю до предстоящего поединка. А ещё постоянно попадал в неприятные ситуации. Джонса арестовывали за вождение в нетрезвом виде – боец катался по городу с бутылкой текилы на пассажирском сиденье. А позже стало известно, что Костяной бил невесту в состоянии алкогольного опьянения. Позже именно на это сам Боунс и списывал такие вспышки агрессии.

А теперь Джонс, который на протяжении длительного времени не употреблял алкоголь, вновь ушёл в загул. Он пришёл на выступление стендап-комика Дефа Нудлса в Лос-Анджелесе (США). Пьяный Джонс перебил выступление артиста, заявив, что шутки на шоу недостаточно смешные. Словесная перепалка чемпиона UFC с комиком продолжалась около пяти минут, после чего Нудлс ушёл со сцены. Видимо, травмированный боец расслабился, что может затруднить процесс восстановления после травмы.

Видео доступно на YouTube-канале Def Noodles.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор с самого начала карьеры рассказывал о том, что употреблял алкоголь. Но со временем стало понятно, что это увлечение буквально разрушает спортсмена. Особенно проблемной ситуация стала в тот момент, когда им был создан бренд виски Proper Twelve. Ни на одной пресс-конференции Конор не появлялся без бутылки, постоянно употребляя алкоголь. Всё это привело к большому количеству скандальных ситуаций. Ирландец поднял руку на старика, написал больше сотни необдуманных сообщений в соцсетях, а потом их удалил.

Стоит отметить, что Конор продолжает вести не самый здоровый образ жизни. Он даже признавался, что пьёт слишком много, чтобы возвращаться в лёгкий вес. Складывается ощущение, что очень долгое восстановление после перелома ноги частично связано и с тем, что Макгрегор так и не смог подходить к лечению и тренировочному процессу более профессионально.

Алекс Перейра

С самого начала появления в UFC Перейра не скрывал своих пагубных привычек. Об этом он рассказал в одном из самых первых интервью: «Я много пил и хотел избавиться от этой вредной для общества зависимости. Я подумал про себя: «Чувак, я хочу начать заниматься спортом, потому что спорт спасает людей. Это была зависимость. Я хотел остановиться, но не мог. К 16 годам я пил по литру рома в день, мешая его иногда с пивом. Я превратился в алкоголика, в заядлого алкоголика. Это был просто обычный стиль жизни всех, кто работал в той шиномонтажке. Мы пили, и после работы тоже. Из-за алкоголя и такого образа жизни я стал попадать в конфликты и драки. В большинстве случаев я выигрывал эти драки за счёт врожденной силы и инстинктов».

Ещё больше жутких подробностей рассказал тренер Алекса Белокуа Вера: «Я давил на него, ударил в живот, и он упал. Я подумал: «Чёрт возьми, он слабак. Неужели я зря трачу на него время?» Через несколько секунд он поднялся на ноги, и в его глазах были слёзы. Я понял, что он был воином. Просто изнутри он был весь прогнившим из-за злоупотребления алкоголем. Он был буквально пропитан этим. Было нелегко превратить его в того, кем он сейчас является».

Александр Волкановски

Александр Волкановски всегда славился невероятной дисциплиной и волей к победе. Он постоянно тренировался, держал себя в фантастической форме. А после второго поражения от Ислама Махачева австралиец поделился очень неожиданными подробностями о своём прошлом.

«Я известен своей дисциплинированностью, профессионализмом — круглый год, 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Но не в тот раз. Мне очень горестно за то, каким я был несколько месяцев перед этим поединком. Понимаешь, что я имею в виду? Я пил алкоголь каждый день три-четыре недели до поединка. Это вырвало меня из реальности. Это неслыханно для обычного меня. Но так было».

Хочется надеяться, что проблемы Волкановски остались позади. Теперь ему предстоит провести поединок с Илиëй Топурией. И непобеждённый грузинский боец может наказать за любую ошибку.

Шон О’Мэлли

Шон О’Мэлли – ещё один чемпион UFC, который не стесняется своих пристрастий. Любопытно, что с алкоголем у него нет особых проблем. Но при этом американец много курит и дружит со Снуп Доггом. Он постоянно демонстрирует своё пристрастие в социальных сетях. Появляются фотографии, на которых О’Мэлли может одновременно курить и позировать с чемпионским поясом.

А ещё Шон рассказывал о том, что его затягивают компьютерные игры: «Я старался оставаться позитивным. Увлечение играми мне очень помогло. Так что я играл в Fortnite по восемь часов в день, обустраивал свой канал. Сейчас я зарабатываю примерно $ 4500 в месяц на играх. Мне это просто нравится: я в этом с самого детства».

Алджамейн Стерлинг

Алджамейн Стерлинг – один из тех, от кого совсем не ждали подобных признаний. Казалось, что единственным пагубным увлечением американца является любовь к еде. Он набирает очень много веса между поединками, а затем переживает изнурительные тренировки, чтобы всë-таки оказаться в рамках своей категории. И Алджо не раз рассказывал, что действительно любит много и вкусно питаться и это часто приносит ему и его организму вред.