На турнире UFC 298 подерется только один россиянин

В ночь с субботы на воскресенье в американском Анахайме пройдет весьма представительный турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В главном бое чемпион в полулегком весе (до 66 кг) австралиец Александр Волкановски подерется с грузином Илией Топурией.

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Российскому болельщику Волкановски памятен тем, что дважды был бит чемпионом легкого веса (до 70 кг) Исламом Махачевым. Но речь сейчас не об этом. UFC 298 ныне редкий турнир, который обходится без солидного представительства России. В кард вошел только один наш соотечественник - Роман Копылов.

Карьеру в UFC Копылов начал с двух поражений, но потом одержал четыре победы нокаутом и сейчас котируется как один из самых многообещающих и зрелищных бойцов организации.

Бой против мексиканца Энтони Эрнандеса - шанс для Копылова заявить о себе в среднем весе (до 84 кг) в полный голос. Что может смущать: на поединок Роман выходит на коротком уведомлении. Изначально биться с Эрнандесом должен был другой россиянин, Икрам Алискеров, но он выбыл из-за болезни. Копылов вызвался заменить соотечественника. Официально о его участии было объявлено лишь две недели назад.