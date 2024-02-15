Брат Хабиба тихо покинул UFC

Резюмируем достижения Абубакара в лучшей лиге мира.

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В 2019 году ростер UFC пополнился очередным бойцом с фамилией Нурмагомедов. Тогда в главный ММА-промоушен был подписан Абубакар Нурмагомедов. К тому времени он уже был известен, так как был одним из тех, кто залез в октагон после боя Хабиба с Конором Макгрегором.

Абубакар влетел в заварушку и вписался в драку с ирландцем, а потом ярко рассказывал, что Конор его ударил первым: «Я в долгу тоже не остался. Двоечку дал, бам, бух. Папаха помешала, она в левой руке была». Позже Нурмагомедов заявлял, что вообще не хотел драться, просто побежал за братом, а там уже на него напали и пришлось отвечать.

Так или иначе, спустя некоторое время Абубакар стал бойцом UFC и в конце 2019 года дебютировал в организации в поединке с Давидом Завадой на турнире в Москве. Немец не выглядел слишком сложным оппонентом, шёл на серии из двух поражений, но в бою с Абубакаром воспрял духом и за три минуты одержал победу ручным треугольником. Аура непобедимости Нурмагомедовых в UFC немного треснула.

Одна из претензий к Абубакару — его огромные простои. В следующий раз он появился в октагоне в начале 2021-го и выиграл единогласным решением у Джареда Гудена. Очередное возвращение в октагон случилось только в октябре 2022-го, снова победа решением — над соотечественником Гаджи Омаргаджиевым. И, наконец, в четвёртом бою в июне прошлого года Абубакар уступил бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу раздельным решением и пропал с радаров. Важно и то, что ни один из поединков нельзя было назвать по-настоящему ярким, с этой стороны россиянин также не выделялся в лучшую сторону. А кроме того, было несколько срывов поединков.

Надо сказать, что у Нурмагомедова всегда была репутация шумного парня. Ещё Хабиб рассказывал, что в школе Абубакар не проводил ни дня без драки, а 80% происшествий и конфликтов в жизни Орла были так или иначе связаны с братом. Он участвовал в заварушке между Хабибом и братьями Диаз, затем случилась та эпохальная потасовка после боя с Макгрегором. А в 2022-м году, помимо победы над Омаргаджиевым, Абубакар отметился ещё и тем, что в кейдж-сайде зацепился с Хамзатом Чимаевым. С Борзом конфликт настаивался примерно год, и бойцы пинали друг друга с помощью социальных сетей.

Теперь, спустя пять лет и четыре поединка с рекордом 2-2, Абубакар Нурмагомедов исключён из ростера бойцов UFC. Карьера в главном промоушене мира получилась, прямо скажем, бесславной. Но, справедливости ради, Абубакар, в отличие от Хабиба, никогда не афишировал каких-то высоких целей. Такое ощущение, что конфликтами вне своих поединков он запомнился всем гораздо больше.

А ещё отличной самоиронией. Нурмагомедов выглядит грозно, но у него прекрасное чувство юмора. Болельщики часто задавались вопросами, что вообще Абубакар делает в UFC и чем он вообще хорош, кроме того, что является братом Хабиба? А Нурмагомедов, не раздумывая, выдал отличный ответ: «Ещё я одноклассник Ислама Махачева».