Боец Шлеменко назвал бич современной России

"На самом деле это самый долгожданный и самый выстраданный законопроект, который наконец-то дошел до своего логического конца. Эти "наливайки" — это реальный бич нашей страны, и я рад, что наш президент поддержал этот закон. Поздравляю всех, кто борется за народную трезвость — а таких людей очень много — с этой небольшой, но победой", - сказал Шлеменко.