Боец Шлеменко назвал бич современной России
Популярный российский боец ММА Александр Шлеменко положительно воспринял принятие федерального закона, запрещающего торговать алкоголем в многоквартирных домах. Его слова передает "Чемпионат".
"На самом деле это самый долгожданный и самый выстраданный законопроект, который наконец-то дошел до своего логического конца. Эти "наливайки" — это реальный бич нашей страны, и я рад, что наш президент поддержал этот закон. Поздравляю всех, кто борется за народную трезвость — а таких людей очень много — с этой небольшой, но победой", - сказал Шлеменко.
Также спортсмен добавил, что более 10 лет назад в родном Омске принимал участие в пикете в поддержку этого законопроекта. В июле 2023 года Шлеменко победил в первом раунде бразильца Алекса Оливейру на турнире в Омске.
Шлеменко в смешанных единоборствах провел 78 боев, в которых одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один - был признан несостоявшимся.
Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA. Владел титулом в среднем весе и трижды его защитил.