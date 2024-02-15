Стало известно, сколько заработает Даня Милохин за бой по правилам ММА

«На самом деле прикол в том, что я вообще не смотрел, сколько мне заплатят. Тысяч 10 долларов, наверное. Но для меня это вообще не важно. Мне важно в этом принять участие: уже есть оппонент, афиша. Нужно лишь красиво себя показать, чтобы эти организаторы потом захотели пригласить меня еще куда-нибудь», — заявил Милохин.