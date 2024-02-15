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Боец Кевин Джонсон планирует сменить фамилию

Известный боксер Кевин Джонсон, 9 января получивший российское гражданство, намеревается отказаться от своей фамилии. Об этом пишет ТАСС.

Боксер Кевин Джонсон решил поменять фамилию
© globallookpress.com

44-летний спортсмен отметил, что давно желает сменить фамилию. Он добавил, что «Владимирович [ему] нравится гораздо больше, чем Джонсон».

В активе бывшего гражданина США 36 побед (20 нокаутом) на профессиональном ринге, 22 поражения, 2 ничьи.

Ранее Джонсон сообщил, что изменил имя в честь президента России Владимира Путина. Он пояснил, что теперь его будут называть Кевин Владимирович.

Бокс/MMA
Кевин Джонсон
Владимир Путин
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