Боксер Кевин Джонсон решил поменять фамилию

Известный боксер Кевин Джонсон, 9 января получивший российское гражданство, намеревается отказаться от своей фамилии. Об этом пишет ТАСС.

44-летний спортсмен отметил, что давно желает сменить фамилию. Он добавил, что «Владимирович [ему] нравится гораздо больше, чем Джонсон».

В активе бывшего гражданина США 36 побед (20 нокаутом) на профессиональном ринге, 22 поражения, 2 ничьи.