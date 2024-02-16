Экс-чемпион UFC: «Россия изменилась к лучшему. Раньше там было серо, мрачно»

Генри Сехудо считает, что Россия изменилась к лучшему.

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– Для иностранных бойцов мы всегда проводим конкурс – сколько российских городов они знают помимо Москвы. Вы не раз бывали в России, думаю, назовете больше других.

– Хасавюрт. Владикавказ. Махачкала. Чечня. Грозный. Москва. Улан-Удэ. Якутия. Красноярск, давай [произносит по-русски]. Питер. Вот примерно так.

– Из всех российских городов, которые вы посетили, какой был самым депрессивным?

– Депрессивный... хм. Честно, я получил удовольствие от всех моих поездок в Россию. Может быть, когда я ездил туда совсем молодым, я не чувствовал удовольствия. Думаю, когда я впервые побывал в Москве, я немного ощутил вот эту депрессивность.