Даня Милохин выиграл свой первый бой

Блогер Даня Милохин выиграл свой первый боксерский бой, одержав победу над индийским блогером Аджманом Ханом с помощью технического нокаута. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что поединок был организован Alpha Fight Series и носил выставочный характер. Милохин вышел на ринг с флагом и под гимн России. Он участвовал в трехраундовом поединке в весовой категории до 70 килограмм. За этот бой блогер получит около десяти тысяч долларов.