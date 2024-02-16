Даня Милохин выиграл свой первый бой
Блогер Даня Милохин выиграл свой первый боксерский бой, одержав победу над индийским блогером Аджманом Ханом с помощью технического нокаута. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что поединок был организован Alpha Fight Series и носил выставочный характер. Милохин вышел на ринг с флагом и под гимн России. Он участвовал в трехраундовом поединке в весовой категории до 70 килограмм. За этот бой блогер получит около десяти тысяч долларов.
Ранее Милохин сообщал о планах дебютировать в профессиональном боксе. Он отмечал, что готовится к этому под руководством опытных тренеров. К дебютному бою его готовил мастер спорта по боксу Зорик Степанян. В дальнейшем Милохин намерен строить карьеру в MMA и рассчитывает встретиться на ринге с одним из братьев Хабиба Нурмагомедова.