Глава UFC: Хабиб не успевал дойти до раздевалки после боя, ему уже звонил Путин

"Когда ты попадаешь в ММА, он полностью поглощает тебя. Это удивительная штука. Хабиб не успевал дойти до раздевалки, ему уже звонил [Владимир] Путин. Валентина Шевченко встречается с президентом страны каждый раз, когда приезжает туда. Королевская династия на турнирах в Абу-Даби… Я могу продолжать долго", — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 298.