Экс-чемпион UFC: никто не изумлял меня так, как русские люди

«Думаю, Дагестан принес совершенно другую культуру, другой стиль борьбы. Эти парни каждый день только и делают, что едят, спят и борются. Это совершенно другой подход. Но в то же время это и причина, почему они так хороши.



Руccкий язык cложный, но я люблю его. Я думаю, что научилcя довольно многому у роccиян, у роccийcких cпортcменов. Никто не изумлял меня так, как руccкие люди, и я это очень ценю», — заявил спортсмен.