Боксер Джонсон впервые посвятил победу российскому городу

Боксер из США Кевин Джонсон, в январе получивший гражданство России, посвятил Самаре свою первую победу под флагом РФ, передает РЕН ТВ. Соперник Джонсона — ирландец Шон Тернер — проиграл техническим нокаутом, поединок проходил в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

Я рад, что могу гордиться тем, что русский. Я должен был проявить себя, должен был доказать, что я теперь другой Джонсон. Эту победу я посвящаю Самаре, — заявил боксер после матча.

Бойцы дрались по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств (ММА). На четвертом раунде судья принял решение об остановке поединка, обратив внимание на состояние Тернера после серии пропущенных ударов.

Отметим, что на счету 44 -летнего Джонсона 60 боев на профессиональной сцене. Из них 36 побед, 22 поражения и две ничьих. Послужной список его 32-летнего соперника скромнее: в его активе 12 побед при четырех поражениях. Кевин Джонсон в январе получил паспорт России, а также сменил имя в честь президента РФ Владимира Путина — теперь спортсмена зовут Кевин Владимирович.