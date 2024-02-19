Конор Макгрегор ответил на вызов нового чемпиона UFC Топурии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отреагировал на вызов со стороны новоиспечённого обладателя пояса UFC в полулёгкой весовой категории Илии Топурии.

« Конор , если у тебя всё ещё есть яйца, я буду ждать тебя в Испании», — сказал ранее Топурия.

«У меня гигантские яйца. У меня четыре ребёнка», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. В общей сложности в активе Илии 15 побед в 15 боях.