"Вот и прошел мой дебютный бой в боксе. Конечно, он прошел не так, как я хотел. Совсем не по плану. Я хотел подольше как-то поиграться. Но из-за того, что он меня ударил, у меня вылетела левая линза, я не видел на один глаз. Поэтому я испугался и решил, что, если я не закончу сейчас, то он наберется уверенности и закончит меня", — сказал Милохин.