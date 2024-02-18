Российский тиктокер Даня Милохин после победы над индийским блогером Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае в обращении к своим подписчикам в социальной сети рассказал о своих эмоциях от дебюта в боксе и признался, что поединок прошел не так, как он планировал.
"Вот и прошел мой дебютный бой в боксе. Конечно, он прошел не так, как я хотел. Совсем не по плану. Я хотел подольше как-то поиграться. Но из-за того, что он меня ударил, у меня вылетела левая линза, я не видел на один глаз. Поэтому я испугался и решил, что, если я не закончу сейчас, то он наберется уверенности и закончит меня", — сказал Милохин.
Поединок завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок.
Милохин ранее участвовал в шоу "Ледниковый период". Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.
25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект "Ледниковый период" и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.