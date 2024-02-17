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Кевин Джонсон: российские женщины — лучшие в мире

Известный боксер Кевин Джонсон, недавно получивший гражданство РФ, заявил, что россиянки — самые лучшие женщины в мире, пишет ТАСС.

Кевин Джонсон высказался о российских женщинах
© globallookpress.com

Джонсон отметил, что ему нравится общаться с российскими девушками. Он заметил, что они «удивительные, интересные, самые лучшие в мире».

По его мнению, американки с ними даже в сравнение не идут, у них совсем другой уровень.

Ранее Джонсон поменял имя и стал Кевином Владимировичем. Он пояснил, что не собирается останавливаться на этом и в дальнейшем может сменить и фамилию.

Бокс/MMA
Кевин Джонсон
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