Кевин Джонсон высказался о российских женщинах

Известный боксер Кевин Джонсон, недавно получивший гражданство РФ, заявил, что россиянки — самые лучшие женщины в мире, пишет ТАСС.

Джонсон отметил, что ему нравится общаться с российскими девушками. Он заметил, что они «удивительные, интересные, самые лучшие в мире».

По его мнению, американки с ними даже в сравнение не идут, у них совсем другой уровень.