Чимаев, Рахмонов и Махачев отказались драться с Эдвардсом на UFC 300 (Ариэль Хельвани)
Ариэль Хельвани назвал имена бойцов, отказавшихся от поединка с Леоном Эдвардсом.
«Я слышал, что поединок с Эдвардсом предлагали Хамзату Чимаеву, Шавкату Рахмонову и Исламу Махачеву. Леон был готов к любому из этих парней. Сам он конкретных имен не назвал, но поверьте мне, речь идет о них», – сказал журналист Ариэль Хельвани.
Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Эдвардсу предлагали трех соперников для поединка на UFC 300. Леон трижды согласился.