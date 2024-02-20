Чимаев, Рахмонов и Махачев отказались драться с Эдвардсом на UFC 300

«Я слышал, что поединок с Эдвардсом предлагали Хамзату Чимаеву, Шавкату Рахмонову и Исламу Махачеву. Леон был готов к любому из этих парней. Сам он конкретных имен не назвал, но поверьте мне, речь идет о них», – сказал журналист Ариэль Хельвани.