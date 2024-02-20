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Чимаев, Рахмонов и Махачев отказались драться с Эдвардсом на UFC 300 (Ариэль Хельвани)

Ариэль Хельвани назвал имена бойцов, отказавшихся от поединка с Леоном Эдвардсом.

Чимаев, Рахмонов и Махачев отказались драться с Эдвардсом на UFC 300
© Sports.ru

«Я слышал, что поединок с Эдвардсом предлагали Хамзату Чимаеву, Шавкату Рахмонову и Исламу Махачеву. Леон был готов к любому из этих парней. Сам он конкретных имен не назвал, но поверьте мне, речь идет о них», – сказал журналист Ариэль Хельвани.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Эдвардсу предлагали трех соперников для поединка на UFC 300. Леон трижды согласился.

Бокс/MMA
Хамзат Чимаев
Леон Эдвардс
Ариэль Хельвани
Ислам Махачев
Дана Уайт