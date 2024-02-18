Тренер по MMA: таких, как Милохин, западло тренировать

Тренер по MMA Сергей Синкевич выступил с критикой в адрес популярного тиктокера Дани Милохина, проведшего первый боксерский поединок в жизни с индийским блогером Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

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Боец ММА Артем Земляков, который принимал участие в подготовке Милохина в бою, в своих социальных сетях назвал его чемпионом.

"Таких даже тренировать западло! Тема, не порти себе карму!" — отреагировал в комментариях Синкевич.



"Пацаны ногти не красят и в платьях не ходят… И когда мобилизацию объявляют, со страны не уезжают!" - также добавил он.

Поединок завершился по ходу первого раунда после того, как Милохин заставил соперника прижаться к канатам и нанес несколько акцентированных ударов по голове, вынудив главного судью досрочно остановить поединок. Милохин ранее участвовал в шоу "Ледниковый период". Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.