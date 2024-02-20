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Майкл Чендлер эмоционально вызвал на бой Конора Макгрегора

Американский боец смешанных боевых искусств Майкл Чендлер вновь вызвал на бой ирландского бойца Конора Макгрегора.

Майкл Чендлер эмоционально вызвал на бой Конора Макгрегора
© Чемпионат.com

«Конор Макгрегор, верни свою сладкую задницу в октагон. У нас есть кое-какие незаконченные дела», — сказал Чендлер.

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что бой между спортсменами может случиться осенью 2024 года. Изначально планировалось, что Макгрегор и Чендлер подерутся в 2023 году. Но Конор не вернулся вовремя в пул тестирования Антидопингового агентства США.

Сам Макгрегор говорил, что первый поединок после паузы у него будет с Чендлером. По словам Конора. В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Сейчас Конору 35 лет.

Бокс/MMA
Майкл Чендлер
Дана Уайт
Конор Макгрегор
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