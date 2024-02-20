Майкл Чендлер эмоционально вызвал на бой Конора Макгрегора

«Конор Макгрегор, верни свою сладкую задницу в октагон. У нас есть кое-какие незаконченные дела», — сказал Чендлер .

Ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, что бой между спортсменами может случиться осенью 2024 года. Изначально планировалось, что Макгрегор и Чендлер подерутся в 2023 году. Но Конор не вернулся вовремя в пул тестирования Антидопингового агентства США.

Сам Макгрегор говорил, что первый поединок после паузы у него будет с Чендлером. По словам Конора. В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Сейчас Конору 35 лет.