Российский блогер Даня Милохин у себя в социальных сетях разместил первый пост после победы в дебютном боксёрском поединке. 16 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) россиянин встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде.

Для Милохина это был дебютный поединок. Планировалось, что противостояние пройдёт в рамках четырёх раундов. Даня занимается под руководством тренера Зорика Степаняна. Осенью прошлого года Милохин говорил, что приступил к занятиям смешанными единоборствами (ММА). По словам блогера, у него большие планы в боях. Россиянин говорил, что будет «двигаться к профессионалам».