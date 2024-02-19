Даня Милохин опубликовал первый пост после победы нокаутом в боксёрском дебюте
Российский блогер Даня Милохин у себя в социальных сетях разместил первый пост после победы в дебютном боксёрском поединке. 16 февраля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) россиянин встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде.
«Спасибо за поддержку! Это начало, тренер», — написал Милохин.
Для Милохина это был дебютный поединок. Планировалось, что противостояние пройдёт в рамках четырёх раундов. Даня занимается под руководством тренера Зорика Степаняна. Осенью прошлого года Милохин говорил, что приступил к занятиям смешанными единоборствами (ММА). По словам блогера, у него большие планы в боях. Россиянин говорил, что будет «двигаться к профессионалам».
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