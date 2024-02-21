Мейвезер: я по-прежнему лицо бокса, Мохаммед Али не лучше меня

«В действительности я по-прежнему лицо бокса. Я хотел бы заявить о своей признательности таким парням как Шугар Рэй Робинсон, Мохаммед Али и Рэй Леонард, так много парней проложили мне путь, но есть лишь один Флойд Мейвезер, и эти бойцы не лучше меня», — сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналуThe Pivot Podcast.