«Это не Хабиб». Дана Уайт назвал величайшего бойца всех времен

«Хабиб? Нет, величайший боец всех времён – это Джон Джонс. Джон Джонс до сих пор непобеждённый. Хабиб тоже не терпел поражений, но я бы сказал, что хотел бы увидеть от Хабиба большего. Джон Джонс всех побеждал в полутяжёлом весе, а теперь побеждает в тяжёлом. Он заставил Сириля Гана выглядеть так, будто он ни разу в жизни не дрался. Джонс – самый величайший боец», — сказал Уайт на канале Games With Names в YouTube.