Тони Беллью предсказал победителя в бою Усик – Фьюри

«Не думаю, что кто-либо победит Александра Усика. Я давно об этом говорю. Самое безумное заключается в том, что если бы Фьюри работал со своим дядей, то он победил бы Усика. Но его стиль изменился, и сейчас он агрессивный контрпанчер, а это не сработает с Усиком. У Фьюри есть шанс на удар, хоть он и не является нокаутёром», — сказал Беллью в интервью Matchroom Boxing.