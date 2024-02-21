Рой Джонс обратился к Петру Яну

«Брат, удачи тебе. Я уверен, что ты победишь, но всё равно удачи! Кажется, у тебя очень сложный соперник, но ты просто должен драться с умом и воспользоваться всеми его ошибками», – сказал Джонс на видео, опубликованном в социальных сетях бойцовского клуба «Архангел Михаил».