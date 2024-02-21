Дацик подписал новый контракт с Минобороны для участия в СВО

"Вячеслав подписал новый бессрочный контракт в Ханты-Мансийске. Он сменит подразделение, в составе которого будет служить", - сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что в зону СВО отправится и сын бойца Ярослав, который проходит службу в ВДВ. Дацик неоднократно посещал зону проведения СВО с сентября 2023 года.

Дацику 44 года, на его счету 15 боев в ММА, в которых он одержал семь побед (три нокаутом). В боксе он провел 10 боев и одержал семь побед (четыре нокаутом).