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Представитель Чимаева опроверг проблемы бойца со въездом в США

Член команды Хамзата Чимаева опроверг проблемы бойца во въезде в США.

Представитель Чимаева прокомментировал информацию о проблемах с въездом в США
© Sports.ru

«У Хамзата нет таких проблем, о которых пишут», – заявил представитель Хамзата Чимаева.

Ранее британский журналист Карим Зидан сообщил, что у Чимаева проблемы во въезде в США из-за дружбы с Рамзаном Кадыровым.

Бокс/MMA
Хамзат Чимаев
Рамзан Кадыров
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