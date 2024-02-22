Представитель Чимаева прокомментировал информацию о проблемах с въездом в США

Член команды Хамзата Чимаева опроверг проблемы бойца во въезде в США.
«У Хамзата нет таких проблем, о которых пишут», – заявил представитель Хамзата Чимаева.
Ранее британский журналист Карим Зидан сообщил, что у Чимаева проблемы во въезде в США из-за дружбы с Рамзаном Кадыровым.
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