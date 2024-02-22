Глава UFC рассказал о подарке Путина Нурмагомедову

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о подарке президента России Владимира Путина бывшему чемпиону организации в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит YouTube-канал Games With Names.

Уайт заявил, что Путин подарил спортсмену и его отцу недвижимость в России на 20 миллионов долларов.

«Когда Хабиб достиг такого уровня славы, мы разговаривали с ним, будто с Конором Макгрегором», — подчеркнул глава UFC.

В ноябре 2019 года Нурмагомедов рассказал о встречах с Путиным. Боец узнал, что президент справляется с бешеным ритмом жизни и стрессом, занимаясь спортом и ведя здоровый образ жизни.