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Врываемся в новый сезон: «ММА Серия-77» – шоу, которое вы не забудете!

9 марта в Международном центре бокса в «Лужниках» пройдет первый, долгожданный турнир ММА Серии 2024 года. В «MMA Серия-77» нас ждет девять высококлассных противостояний: в главном бою вечера встретятся обладатель бронзового пояса Победителя Олег «Добряк» Дадонов (Россия) и дебютант лиги Вел «Мутант» Оливейра из Бразилии. Также состоятся не менее яркие поединки Виктора Клюева, Ильи Харитонова, Димитрия Андрюшко и других топ-бойцов лиги.

Врываемся в новый сезон: «ММА Серия-77» – шоу, которое вы не забудете!
© ММА Серия-77

Значимая часть грядущего турнира – противостояние женских пар: захватывающее соперничество на ринге недавней дебютантки Марии Егоровой (Россия) с более опытной бразильянкой Джованной Эдуардой. А главным сюрпризом предстоящего вечера, без сомнения, станет схватка звезд популярного реалити-шоу «Пацанки» Ани Костиной (Россия) и Кристины Захаровой (Россия).

Поединки вечера:

1. Екатерина Яр (Россия) – Марина Ника (Молдова);

2. Магомед Шейхов (Россия) – Димитрий Андрюшко (Россия);

3. Алена Агишева (Россия) – Джози Фабриэли (Бразилия);

4. Хасан Юсупов (Кыргызстан) – Илья Харитонов (Россия);

5. Умар Магомедов (Россия) – Магно Сантос (Бразилия);

6. Майрамбек Тентиев (Кыргызстан) – Мабат Одинаев (Таджикистан);

7. Мария Егорова (Россия) – Джованна Эдуарда (Бразилия);

8. Аня Костина (Россия) – Кристина Захарова (Россия);

9. Шамиль Магомедов (Россия) – Виктор Клюев (Россия);

10. Вел Оливейра (Бразилия) – Олег Дадонов (Россия).

Больше информации: https://www.mma-series.com/ru

Бокс/MMA
Мария Егорова
Кристина Захарова