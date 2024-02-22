Врываемся в новый сезон: «ММА Серия-77» – шоу, которое вы не забудете!
9 марта в Международном центре бокса в «Лужниках» пройдет первый, долгожданный турнир ММА Серии 2024 года. В «MMA Серия-77» нас ждет девять высококлассных противостояний: в главном бою вечера встретятся обладатель бронзового пояса Победителя Олег «Добряк» Дадонов (Россия) и дебютант лиги Вел «Мутант» Оливейра из Бразилии. Также состоятся не менее яркие поединки Виктора Клюева, Ильи Харитонова, Димитрия Андрюшко и других топ-бойцов лиги.
Значимая часть грядущего турнира – противостояние женских пар: захватывающее соперничество на ринге недавней дебютантки Марии Егоровой (Россия) с более опытной бразильянкой Джованной Эдуардой. А главным сюрпризом предстоящего вечера, без сомнения, станет схватка звезд популярного реалити-шоу «Пацанки» Ани Костиной (Россия) и Кристины Захаровой (Россия).
Поединки вечера:
1. Екатерина Яр (Россия) – Марина Ника (Молдова);
2. Магомед Шейхов (Россия) – Димитрий Андрюшко (Россия);
3. Алена Агишева (Россия) – Джози Фабриэли (Бразилия);
4. Хасан Юсупов (Кыргызстан) – Илья Харитонов (Россия);
5. Умар Магомедов (Россия) – Магно Сантос (Бразилия);
6. Майрамбек Тентиев (Кыргызстан) – Мабат Одинаев (Таджикистан);
7. Мария Егорова (Россия) – Джованна Эдуарда (Бразилия);
8. Аня Костина (Россия) – Кристина Захарова (Россия);
9. Шамиль Магомедов (Россия) – Виктор Клюев (Россия);
10. Вел Оливейра (Бразилия) – Олег Дадонов (Россия).
Больше информации: https://www.mma-series.com/ru
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