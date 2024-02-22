Врываемся в новый сезон: «ММА Серия-77» – шоу, которое вы не забудете!

9 марта в Международном центре бокса в «Лужниках» пройдет первый, долгожданный турнир ММА Серии 2024 года. В «MMA Серия-77» нас ждет девять высококлассных противостояний: в главном бою вечера встретятся обладатель бронзового пояса Победителя Олег «Добряк» Дадонов (Россия) и дебютант лиги Вел «Мутант» Оливейра из Бразилии. Также состоятся не менее яркие поединки Виктора Клюева, Ильи Харитонова, Димитрия Андрюшко и других топ-бойцов лиги.