Новый чемпион UFC в полулегком весе заявил о желании подраться с Махачевым
Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия сообщил о планах провести бой с россиянином Исламом Махачевым.
На прошлых выходных представитель Испании Топурия во втором раунде нокаутировал австралийца Александра Волкановски в главном поединке UFC 298 и завоевал чемпионский пояс в полулегком весе.
— Я хочу снова подраться до конца года, после чего моей целью станет Ислам Махачев. Встреча с ним приблизит меня к первому месту в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Я вижу себя чемпионом в двух дивизионах, — приводит слова Топурии Eurosport.
Махачеву 32 года, он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. В послужном списке россиянина 25 побед и одно поражение. На счету 27 летнего Топурии 15 побед в 15 поединках.