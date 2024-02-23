Новый чемпион UFC в полулегком весе заявил о желании подраться с Махачевым

— Я хочу снова подраться до конца года, после чего моей целью станет Ислам Махачев. Встреча с ним приблизит меня к первому месту в рейтинге вне зависимости от весовых категорий. Я вижу себя чемпионом в двух дивизионах, — приводит слова Топурии Eurosport.