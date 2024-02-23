Чимаев раскрыл сроки своего возвращения в октагон

«После Рамадана мы отдохнем, проведем лагерь, и будем драться с любым. Думаю, это случится летом. Я хочу выступить в Саудовской Аравии, но не похоже, что кто-то горит желанием драться со мной там. Посмотрим, как все сложится. Сейчас я просто жду новостей», – заявил Борз в интервью FCR MMA.