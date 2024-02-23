«Я чуть не умер». Фергюсон — о весогонке перед боем с Гэтжи

«Я делал вес, когда Хабибер сбежал домой во время пандемии. Но я всё равно разъелся. Это было очень круто. В ту ночь я съел всё, что было в моей академии: чипсы, печенье, энергетики. Всё, что можно представить. Я весил 83 кг, а в пятницу весил уже 70 кг. Я чуть не умер. Это было чем-то вроде саморазрушения. Я всегда усложняю себе жизнь. Не знаю почему, всегда был таким. Я просто говорил: «К чёрту, сделаю это», сказал Фергюсон в подкасте JAXXON.