Казахстанский боец UFC Рахмонов рассказал о смене гражданства

«Я родился в Сурхандарьинской области Узбекистана. Там очень жаркий климат: летом 45-55 градусов. Очень непросто находиться на улице. В 2011 году окончательно переехал в Казахстан, получил без проблем паспорт ввиду национальности — казах — и сразу участвовать начал в чемпионатах страны», — заявил Шавкат в подкасте «Друг Шаекина».