Тренер Нганну рассказал, с кем Фрэнсис хотел бы подраться из пары Феррейра — Бейдер

« Я знаю, что Фрэнсиса больше интересует Ренан, на мой взгляд. Чем больше я говорю с Фрэнсисом об ММА, тем больше понимаю, что Феррейра его впечатлил. Когда он дрался, Фрэнсис написал мне: « Я думаю, этот парень хорош». Думаю, что этот бой определённо заинтриговал его», — сказал Никсик в интервью порталу MMAJunkie.