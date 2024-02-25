Немков победил Каппелоццу на турнире PFL vs Bellator

Стоит отметить, что поединок стал для Немкова дебютным в рамках тяжелого веса. 17 июня Немков одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире в американском Чикаго. Бой завершился победой россиянина раздельным решением судей. Поединок продлился все пять раундов. Немков защитил пояс чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

В августе он отказался от своего титула и заявил о переходе в тяжелый вес. На счету Немкова 17 побед и два поражения в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся. В ноябре он третий раз защитил чемпионский пояс, взяв верх над Кори Андерсоном из США на турнире Bellator 288 в Чикаго. 21 июня Немков возглавил рейтинг Bellator вне зависимости от весовых категорий.