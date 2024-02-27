Боец Василевский: вызывать Александра Емельяненко на поединок — не по-мужски

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Василевский заявил, что не будет драться с Александром Емельяненко, передает MMA.Metaratings.ru.

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«Сейчас он только избавился от пагубной зависимости. Вызывать его на поединок — это не то, что не по-спортивному, даже не по-мужски», — сказал Василевский.

Также Ваcилевский отметил, что о поединке можно говорить, если бы Александр полностью восстановился и показывал яркие бои.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.