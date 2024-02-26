Федору Емельяненко не советуют драться с Майком Тайсоном

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев заявил «Матч ТВ», что не советует Федору Емельяненко выходить на бой с Майком Тайсоном по правилам бокса.

Ранее в интервью на шоу MMA Hour бывший чемпион Pride и WAMMA Емельяненко сказал, что заинтересован в том, чтобы провести поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. В начале 2023 года 47 летний Емельяненко объявил о завершении карьеры в ММА, но продолжил тренировки с бойцами команды Fedor Team. Тайсону 57 лет, в 2020 году он возобновил карьеру ради проведения шоу боев. В выставочном поединке с Роем Джонсом младшим была зафиксирована ничья.

— Федор — мой друг, мы дружим. Конечно, если что, я буду болеть за него. Но, мое мнение, Федор может выиграть у Тайсона только случайно. Не рекомендовал бы Федору такое делать. Но с точки зрения пропагандирования спорта — это самый лучший бой, чем все остальные. Тайсон — мировая фигура, Федор — тоже. Если такие люди будут драться — сколько угодно, всегда пожалуйста. Не знаю, если такой бой состоится, будут поднимать руку победителя или нет, а так, болеем за Емельяненко.

— Как можете оценить форму Тайсона?