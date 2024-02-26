Федору Емельяненко не советуют драться с Майком Тайсоном

«Федор Емельяненко может победить Тайсона только случайно. Не советовал бы ему такой бой» — Денис Лебедев
Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев заявил «Матч ТВ», что не советует Федору Емельяненко выходить на бой с Майком Тайсоном по правилам бокса.
Ранее в интервью на шоу MMA Hour бывший чемпион Pride и WAMMA Емельяненко сказал, что заинтересован в том, чтобы провести поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. В начале 2023 года 47 летний Емельяненко объявил о завершении карьеры в ММА, но продолжил тренировки с бойцами команды Fedor Team. Тайсону 57 лет, в 2020 году он возобновил карьеру ради проведения шоу боев. В выставочном поединке с Роем Джонсом младшим была зафиксирована ничья.
— Федор — мой друг, мы дружим. Конечно, если что, я буду болеть за него. Но, мое мнение, Федор может выиграть у Тайсона только случайно. Не рекомендовал бы Федору такое делать. Но с точки зрения пропагандирования спорта — это самый лучший бой, чем все остальные. Тайсон — мировая фигура, Федор — тоже. Если такие люди будут драться — сколько угодно, всегда пожалуйста. Не знаю, если такой бой состоится, будут поднимать руку победителя или нет, а так, болеем за Емельяненко.
— Как можете оценить форму Тайсона?
— Дай бог каждому в такие года быть живчиком. Он еще и человек уже другой. С высоты прожитых лет он реагирует на ситуации иначе. Майк кардинально поменялся. Его отношение ко многим вещам стало другим, он стал прямолинейным. Если Рой Джонс, например, деликатный, не будет обострять, скажет как надо, а Майк скажет, как он хочет, — сказал Лебедев «Матч ТВ».
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«Федор Емельяненко может победить Тайсона только случайно. Не советовал бы ему такой бой» — Денис Лебедев
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