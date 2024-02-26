Энтони Джошуа показал актуальную форму за две недели до боя с Нганну

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа продемонстрировал актуальную форму за две недели до поединка с камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится с 8 на 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в апреле 2016-го сразился за мировой титул, досрочно остановив американца Чарльза Мартина. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

Соцсети

Соцсети