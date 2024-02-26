Гендир Ural FC высказался о сотрудничестве с Александром Емельяненко

Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин в разговоре с «Матч ТВ» выразил уверенность в положительном итоге сотрудничества с бойцом Александром Емельяненко.

© Матч ТВ

В конце января стало известно, что Александр Емельяненко подписал контракт с Ural FC. Тогда менеджер бойца Никита Бурчак уточнил, что соглашение рассчитано на три поединка.

— Мы видим, как Александр Емельяненко восстанавливается, и наблюдается положительная динамика. Но у вас не было опасений перед заключением долгосрочного контракта с этим бойцом?

— Мы риски только оценивали, но конкретно с ним об этом не говорили. Мы видим, в какой он форме. Я знаю Александра много лет. Мы продуктивно с ним пообщались, Александр готов к большим поединкам, идти в путь на длинную дистанцию. Надеюсь, у него все получится. Искренне хочу, чтобы Александр предельно самореализовался, чтобы ему само это нравилось. Чтобы он как спортсмен принес пользу лиге, а также сам вернул себе первые места на пьедестале российского спорта, — сказал Габдуллин «Матч ТВ».