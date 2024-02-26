Василевский объяснил, почему Бивол может победить Бетербиева

«Этот бой в боксе – самый интересный. Они оба не проигрывали, оба – доминирующие чемпионы. Но если один выходит и выносит всех, ломает как робот, другой – делает из соперников новичков. Даже с Канело была видна огромная разница в классе. Поэтому их противостояние – это битва двух чемпионов, стилей, психологий. Бивол – игровик, пусть и жёсткий. А Бетербиев – боец до мозга костей, выходит и выносит своих соперников. Они контрастные и в технике, и в психологии. Как люди они совершенно разные. У них не совсем дружеские отношения. Это тоже скажется в поединке. Они давно знакомы, варились в одной каше, выстрелили невероятно сильно в профессионалах.



Бой интригующий. Что касается моего взгляда на поединок, может быть по-разному. И всё-таки мне кажется, что победит Бивол. Он навяжет свою игру, будет постоянно работать передней рукой. Дмитрий просто не даст сильно ударить по себе. Думаю, бой продлится все 12 раундов, заберёт его Бивол по очкам», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.