Шара Буллет готов заменить Чимаева в бою с Адесаньей

«Я бы хотел, чтобы бой Чимаева и Адесаньи состоялся. Потому что, если вдруг Чимаев травмируется, я смогу выйти на замену и дать людям то, чего они ждут от двух ударников. Думаю, такие искры мало кого оставят равнодушным», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».